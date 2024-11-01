МИД КНДР: Ким Чен Ын с начала СВО дал указание на мощную поддержку России
Москва, 1 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын с начала спецоперации поручил оказывать России мощную поддержку без оглядки на другие государства. Об этом 1 ноября заявила глава МИД Кореи Цой Сон Хи.
«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии», — сказала дипломат на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По её словам, также было указано на необходимость поддерживать в ходе вооружённого конфликта российский народ. Взаимоотношения двух государств выходят на новый уровень «непобедимого боевого товарищества» и стратегического сотрудничества с перспективой на сто лет вперёд, подчеркнула Сон Хи.
Как сообщало ИА Регнум, 31 октября пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал суверенным правом РФ сотрудничество с КНДР. По его словам, страна привержена интересам развивать отношения с соседом во всех областях и это не должно никого ни пугать, ни заботить.
Днём ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что военное сотрудничество РФ и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, так как не направлено против третьих стран. Он также подчеркнул, что ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами.
19 июня президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. Песков подчёркивал, что данное соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.