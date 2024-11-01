Москва, 1 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын с начала спецоперации поручил оказывать России мощную поддержку без оглядки на другие государства. Об этом 1 ноября заявила глава МИД Кореи Цой Сон Хи.

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии», — сказала дипломат на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По её словам, также было указано на необходимость поддерживать в ходе вооружённого конфликта российский народ. Взаимоотношения двух государств выходят на новый уровень «непобедимого боевого товарищества» и стратегического сотрудничества с перспективой на сто лет вперёд, подчеркнула Сон Хи.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал суверенным правом РФ сотрудничество с КНДР. По его словам, страна привержена интересам развивать отношения с соседом во всех областях и это не должно никого ни пугать, ни заботить.

Днём ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что военное сотрудничество РФ и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, так как не направлено против третьих стран. Он также подчеркнул, что ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами.

19 июня президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. Песков подчёркивал, что данное соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.