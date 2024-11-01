Москва, 1 ноября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в молдавскую избирательную кампанию. Об этом 1 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Ранее в Молдавии задержали пятерых человек, пытавшихся 31 октября поджечь здание Центризбиркома в Кишинёве. Они утверждали, что якобы были завербованы мужчиной из Москвы за обещанное вознаграждение в 5 тыс. долларов.

«Я не знаю, были ли там прямые обвинения России во вмешательстве в выборы. Россия не вмешивается в электоральную кампанию Молдавии», — сказал спикер Кремля.

По словам Пескова, Москва наблюдала за ходом выборов и в рамках прошедшего референдума о евроинтеграции Молдавии отметила несостыковки с точки зрения электоральной технологии.

Как передавало ИА Регнум, референдум в Молдавии провели 20 октября, в один день с выборами президента. На нём 50,35% жителей поддержали поправки в конституцию с целью присоединения к ЕС. 31 октября Конституционный суд страны утвердил его итоги.

Против вступления Молдавии в Евросоюз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии против высказались 94,84% избирателей. При этом присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 октября заявила, что действующие власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума по вопросу вступления страны в ЕС. В связи с этим дипломат обратила внимание на то, что итоговые показатели голосования в республике были обеспечены в последний момент.