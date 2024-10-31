Кишинёв, 31 октября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о внесении поправок в конституцию республики с целью присоединения к Евросоюзу. Об этом было объявлено на заседании, которое транслировалось на сайте суда.

Global Look Press/IMAGO/Fotostand / Nieweler

«Утвердить результаты республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года», — зачитала постановление председатель Конституционного суда Домника Маноле.

Также Конституционный суд разрешил внести в конституцию поправки о необратимости европейского курса страны.

Как передавало ИА Регнум, референдум в Молдавии провели 20 октября, в один день с выборами президента. На нём 50,35% жителей поддержали поправки в конституцию с целью присоединения к ЕС. Центральная избирательная комиссия республики 25 октября утвердила результаты.

Руководитель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал «беспределом» стремление властей республики внести изменения в конституцию. Он подчеркнул, что в случае победы «здравых сил» на президентских и парламентских выборах подобные решения действующей власти будут отменены.

Против вступления Молдавии в Евросоюз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии против высказались 94,84% избирателей. При этом присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз.