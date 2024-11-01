Москва, 1 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В Кремле не понимают, почему экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп собрался «разъединять» Россию и Китай, потому что привилегированное российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран. Об этом 1 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество, оно носит действительно особый, привилегированный характер, действительно стратегического партнёрства», — сказал он, комментируя заявления Трампа.

Представитель Кремля подчеркнул, что главной особенностью российско-китайского сотрудничества является то, что оно служит исключительно интересам народов России и Китая.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 октября Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что политика действующего президента США Джо Байдена привела к объединению России и Китая. Он назвал это позором и пообещал их «разъединить».

В середине сентября экс-глава Белого дома заявил, что не считает Россию и Китай врагами США. Он также отметил, что собирается наладить отношения с Москвой и Пекином, в очередной раз пообещав добиться урегулирования конфликта на Украине.

В августе Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску заявил, что хочет снова поладить с президентом России Владимиром Путиным, так как считает это для США полезным. Он отметил, что Пекин может легко догнать Москву и Вашингтон по объёмам ядерного оружия, а потому США требуется «умный президент», который будет способен противостоять этим двум странам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 октября рассказал, что Путин не собирается поздравлять будущего президента США с победой на выборах. Представитель Кремля напомнил, что сейчас США проводят в отношении России крайне недружественную политику.