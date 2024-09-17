Вашингтон, 17 сентября, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Россию и Китай не считает врагами Соединённых Штатов экс-глава Белого дома и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп. Об этом 16 сентября политик заявил в интервью блогеру Фароку Сармаду, трансляция шла в X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Существуют внешние силы, среди которых есть враги. Вы называете их Россия, Китай и другие. Я не знаю, являются ли они врагами. Мне кажется, мы отлично будем ладить с Китаем. Думаю, мы отлично будем ладить с Россией», — пояснил Трамп.

Кроме того, политик уточнил, что намерен в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине. При этом Трамп полагает, что добиться завершения конфликта нужно ещё до инаугурации.

«Я хочу, чтобы это было сделано еще до того, как я займу Овальный кабинет. Я хочу, чтобы это произошло, пока я буду избранным президентом, потому что [этот конфликт] необходимо урегулировать», — подчеркнул Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе интервью американскому бизнесмену Илону Маску кандидат в президенты США Трамп рассказал об отношениях с президентом России Владимиром Путиным и о ядерном оружии Китая.

Трамп заявил, что надеется вновь поладить с российским лидером, так как это будет полезно для США. Также политик пояснил, что Китай может легко догнать Россию и США по объёмам ядерного оружия, в связи с чем США нужен «умный президент», способный противостоять этим двум странам. Экс-президент считает, что лично у него получалось реализовывать это при помощи хорошо выстроенного контакта с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

13 августа бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что в случае своей победы на выборах Трамп не планирует уступить в конфликте на Украине, так как он не любит проигрывать. По его словам, при победе на выборах Трамп продолжит поставки оружия Украине.

Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. Так, 25 июля он пообещал добиться мира до своей инаугурации в случае победы на выборах. Помимо этого, экс-президент пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики.

В свою очередь председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Россия не знает, в чём именно состоит мирный план Трампа, а интерпретаторов его мыслей по мирным переговорам «уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта».