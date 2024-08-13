Вашингтон, 13 августа, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В ходе интервью американскому бизнесмену Илону Маску кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал об отношениях с президентом России Владимиром Путиным и о ядерном оружии Китая.

ANATOLY MALTSEV/EPA\TASS Владимир Путин и Дональд Трамп

Трамп заявил, что надеется вновь поладить с российским лидером, так как это будет полезно для США. Экс-президент отметил, что «знает Путина очень хорошо», а также пользовался его уважением, когда находился на посту главы страны. Помимо этого, он добавил, что Путин является хорошим переговорщиком.

В ходе интервью политик уделил внимание теме отношений между США и Китаем. По его словам, президент США Джо Байден подтолкнул Китай навстречу России, а это представляет серьёзную угрозу для интересов Вашингтона. Трамп пояснил, что Китай может легко догнать Россию и США по объёмам ядерного оружия, в связи с чем США нужен «умный президент», способный противостоять этим двум странам. Экс-президент считает, что лично у него получалось реализовывать это при помощи хорошо выстроенного контакта с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что в случае своей победы на выборах Трамп не планирует уступить в конфликте на Украине, так как он не любит проигрывать. По его словам, при победе на выборах Трамп продолжит поставки оружия Украине. После голосования вне зависимости от политических предпочтений для новой администрации Белого дома останется в приоритете военный конфликт на Украине, и не важно, кто возглавит США, подытожил экс-посол.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно при Трампе ввели огромное количество санкций против России. Представитель Кремля добавил, что Трамп мало чем отличается от всех остальных.

Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. Так, 25 июля он пообещал добиться мира до своей инаугурации в случае победы на выборах. Помимо этого, экс-президент пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики.

В свою очередь председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Россия не знает, в чём именно состоит мирный план Трампа, а интерпретаторов его мыслей по мирным переговорам «уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта».