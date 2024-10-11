Москва, 11 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять будущего президента США с победой на выборах, которые состоятся 5 ноября. Об этом 11 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости

Представитель Кремля напомнил, что США проводят в отношении России крайне недружественную политику.

«Вряд ли [будет поздравлять]. Они же крайне недружественное государство», — заявил Песков изданию Life.

Как сообщало ИА Регнум, первые дебаты кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий ― бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа с вице-президентом США Камалой Харрис ― состоялись 10 сентября. По их итогам Трамп объявил себя победителем.

Песков заявил, что Кремль не следил за дебатами кандидатов в президенты США напрямую, однако обратил внимание на упоминание ими президента России и самой РФ. Он подчеркнул, что позиция понятна — США в целом, от какой бы партии кандидат ни был, сохраняют недружественное отношение к РФ.

Официальный представитель Кремля добавил, что Трамп и Харрис использовали имя российского лидера как инструмент внутриполитической борьбы в США. По его словам, оценки выступления и содержания заявлений двух кандидатов на пост президента — задача избирателей в США, у России есть свои заботы, проблемы и достижения, заключил Песков.

Путин 5 сентября заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий президент страны Джо Байден, но после его отказа от участия в выборах Москва будет поддерживать нового кандидата от Демпартии Харрис. Путин также отметил, что вице-президент США так выразительно и заразительно смеётся, что это говорит о том, что у неё все хорошо и она не будет вводить против России столько санкций, как это сделал Трамп.

При этом глава государства подчеркнул, что не России определять фаворитов на выборах главы Белого дома, это должен сделать американский народ.