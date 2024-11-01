Вашингтон, 1 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на грядущих выборах пообещал «разъединить» Россию и Китай.

Matt Rourke/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп

По словам Трампа, действующий президент США Джо Байден своей политикой привёл к объединению России и Китая.

«Это позор… Мне придётся разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на YouTube-канале последнего.

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