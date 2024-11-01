Тбилиси, 1 ноября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Партия «Грузинская мечта» намерена обратиться в прокуратуру по факту 81 случая кражи оппозицией голосов на парламентских выборах. Об этом 1 ноября сообщил на брифинге исполнительный секретарь политического объединения Мамука Мдинарадзе.

Александр Патрин/ТАСС

«Я представлю вам схему, как крали голоса «Грузинской мечты»… У нас 81 достоверный факт (кражи голосов оппозиционерами. — Прим. ред.). Это указывает на то, что кража имела системный характер», — заявил он.

Предоставить доказательные материалы прокуратуре партия пообещала уже 1 ноября. Там призвали ведомство внимательно изучить каждый случай.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала почти 54% голосов, что предоставляет ей право единолично формировать правительство. На следующий день Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы в Грузии были легитимными и никто не сможет доказать обратного.

1 ноября он назвал беспрецедентным внешнее вмешательство в прошедшее голосование. По его словам, фиксировалось и иностранное финансирование кампаний. Глава правительства считает, что у оппозиционных партий не хватит ресурсов для долгого бойкота выборов, поэтому представители этих политических сил окажутся в парламенте «быстрее, чем можно представить».

27 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признаёт результаты выборов. Она также утверждала, что на выборах имела место «тотальная фальсификация». При этом глава государства не привела никаких доказательств своих слов. 30 октября Генпрокуратура Грузии вызвала её на допрос.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что голосование на выборах в Грузии прошло максимально спокойно и правомерно. По его мнению, на этом фоне грузинской оппозиции будет очень непросто раскручивать тему «несправедливости» итогов выборов.