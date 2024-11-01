Тбилиси, 1 ноября, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Выборы в грузинский парламент пережили беспрецедентное внешнее вмешательство, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

«На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами», — сказал он в эфире телекомпании «Имеди».

Глава правительства считает, что у оппозиционных партий не хватит ресурсов для долгого бойкота выборов, поэтому представители этих политических сил окажутся в парламенте «быстрее, чем можно представить».

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала почти 54% голосов, что предоставляет ей право единолично формировать правительство. 27 октября Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы в Грузии были легитимными, и никто не сможет доказать обратного.

31 октября один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе объявила о том, что грузинские прозападные оппозиционные партии проведут в Тбилиси митинг против результатов парламентских выборов. Протестная акция начнётся 4 ноября перед зданием парламента.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе ИА Регнум подчеркнул, что голосование на выборах в Грузии прошло максимально спокойно и правомерно. По его мнению, на этом фоне грузинской оппозиции будет очень непросто раскручивать тему «несправедливости» итогов выборов.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине в СИЗО по подозрению в государственной измене, отметил, что киевский режим оказывает поддержку организаторам акций протеста, которые начались в Грузии после выборов в республике.

28 октября стало известно, что в Грузию прибывают снайперы, прошедшие подготовку на Украине. Их целью может являться организация провокаций во время протестов против результатов выборов в республике.