Москва, 1 ноября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. В случае вступления в БРИКС Турция может внести весомый вклад в развитие межгосударственного объединения. Об этом 1 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии совместного фотографирования лидеров БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Лавров отметил, что Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, что является подтверждением привлекательности объединения, которое основано на уважении Устава ООН, открытости, прагматизме и ненаправленности против третьих сторон.

Глава МИД РФ уточнил, что на недавнем саммите БРИКС в Казани организация сделала выбор в пользу консолидации действующего состава стран-участников с подключением к БРИКС государств-партнёров.

«Уверен, что Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС. Решение о параметрах турецкого участия в объединении будет приниматься на основе консенсуса и при уважении суверенного выбора всех стран БРИКС и самой Турции», — сказал он.

Россия является сторонницей расширения связей БРИКС со странами глобального большинства, в первую очередь с разделяющими нацеленность на укрепление многосторонних начал, проводящими суверенный внешнеполитический курс и не присоединяющимся к односторонним санкциям, добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Турции Хакан Фидан в июне рассказал, что Анкара хочет присоединиться к БРИКС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что Россия приветствует повышенный интерес её соседей к организации.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 22 октября признал, что членство Турции в альянсе не является препятствием для вступления страны в БРИКС. Турецкая сторона сотрудничает с этим экономическим объединением и вправе это делать, добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 октября выступил на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани. Позднее он заявил, что Анкара будет развивать отношения с объединением, так как это отвечает её интересам.

Президент РФ Владимир Путин 24 октября отметил, что Турция проводит независимую политику, что вызывает большое уважение. Российский лидер добавил, что они вместе с Эрдоганом делают многое для разрешения кризисных ситуаций в регионе.