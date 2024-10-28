Анкара, 28 октября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Турция будет развивать отношения с БРИКС, так как сотрудничество с объединением отвечает её интересам. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября после заседания кабинета министров, где он председательствовал.

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«У нас есть серьёзный потенциал сотрудничества со странами платформы БРИКС. <…> Я думаю, это будет выгодно для Турции», — процитировал его телеканал TRT Haber.

Эрдоган отметил, что страны, входящие в БРИКС, охватывают 30% площади земного шара и 45% мирового населения. На его долю приходится 40% добычи нефти и 2/5 от объёма торговли в мире. Это открывает широкие возможности для Турции.

При этом Эрдоган подчеркнул, что новые отношения не будут альтернативой обязательствам, которые Турция взяла на себя ранее. Страна находится в НАТО и ведёт переговоры о членстве в ЕС, напомнил он.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Турции Хакан Фидан в июне сообщил, что республика хочет присоединиться к БРИКС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его слова, отметил, что Россия приветствует повышенный интерес её соседей к организации.

Генсек НАТО Марк Рютте 22 октября заявил, что членство Турции в альянсе не является препятствием для её вступления в БРИКС. Она сотрудничает с этим экономическим объединением и вправе это делать.

Эрдоган 24 октября выступил на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани. Президент РФ Владимир Путин после его выступления отметил, что Турция проводит независимую политику, это вызывает большое уважение. Лидеры двух стран также провели встречу на полях саммита.