Казань, 24 октября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Проводимая Реджепом Тайипом Эрдоганом независимая политика Турции вызывает уважение, отметил 24 октября президент России Владимир Путин.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Это заявление он сделал после выступления Эрдогана на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в ходе работы саммита глав государств БРИКС в Казани.

«Уважаемый господин президент, Турция под вашим руководством проводит независимую внешнюю политику, что вызывает большое уважение», — сказал Путин.

Глава российского государства также заявил, что он и Эрдоган вместе делают многое для разрешения кризисных ситуаций в регионе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин сообщил, что участники встречи в формате «БРИКС плюс» обсудят борьбу с терроризмом, вопросы мирного урегулирования и обмена технологиями.

В ходе своего выступления на встрече президент России, в частности, заявил, что Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны и что мир в регионе невозможно установить, пока сохраняется историческая несправедливость в отношении Палестины.

Эрдоган прибыл в Казань 23 октября. Президенты России и Турции провели встречу на полях саммита БРИКС, она длилась около часа. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в регионе. Эрдоган пригласил Путина совершить визит в Турцию, и президент России принял предложение.