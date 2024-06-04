Москва, 4 июня, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Россия приветствует интерес Турции к организации БРИКС, заявил журналистам 4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Вопрос о возможном вступлении Турции в БРИКС будет обсуждаться на саммите организации в 2024 году в Казани, отметил Песков.

«Мы, безусловно, все приветствуем повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе таких важных партнёров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России и к которому мы готовимся очень активно», — сказал пресс-секретарь президента.

БРИКС заинтересовано в поддержании контактов со всеми государствами, которые хотят взаимодействовать с ним, продумываются различные форматы поддержания контактов, добавил Песков.

Ранее 4 июня в ходе своего визита в Китай глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хочет присоединиться к БРИКС. Вопрос будет обсуждаться на встрече министров стран — участниц объединения, которая состоится в Нижнем Новгороде, добавил Фидан.

Как сообщало ИА Регнум, члены — учредители БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) ранее объявили о намерении расширить объединение. В 2024 году к организации присоединились пять новых государств — Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Ещё 15 стран подготовили заявки на вступление в БРИКС.

Президент России Владимир Путин 15 мая заявил, что одной из главных целей представительства России в БРИКС в 2024 году станет ограниченная интеграция новых участников. Ещё одним приоритетом, как отметил российский лидер, будет продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета БРИКС на мировой арене.