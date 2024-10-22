Таллин, 22 октября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Участие Турции в мероприятиях БРИКС не противоречит её членству в НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Эстонии.

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«Конечно, мы 32 демократии в НАТО, конечно, всегда будут дебаты на эту или иную тему. Но мы знаем, что Турция работает с партнёрами или в сторону партнеров по БРИКС, они имеют право делать это», — сказал он.

Так Рютте ответил на вопрос журналиста о том, не возмущены ли другие члены НАТО участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС в Казани.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Эрдоган заявил, что Турция собирается расширить связи с БРИКС и надеется на саммите в Казани на плодотворный процесс.

Пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит. Уже прошли встречи российского лидера с премьер-министром Индии Нарендру Моди и председателем КНР Си Цзиньпинем. Отмечалось, что эти переговоры отличились особой теплотой и дружеским настроем.

Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.