Вашингтон, 1 ноября, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Соединённых Штатов Америки и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Роберт Гейтс назвал маловероятным решение Конгресса США одобрить возможный будущий законопроект о предоставлении Украине крупного пакета военной помощи. Об этом он заявил в ходе выступления в центре имени Вудро Вильсона (организация, признанная в РФ нежелательной).

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Я думаю, что шансы на ещё один пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов очень малы, независимо от того, кто станет президентом (Соединённых Штатов. — Прим. ред.)», — заявил Гейтс.

Он предположил, что будущая поддержка Украины с американской стороны может заключаться в продаже Киеву большого количества различных вооружений и какой-либо поддержке в восстановлении инфраструктуры. По его мнению, политику поддержки Украины одобряют как демократы, так и республиканцы в Конгрессе.

По словам экс-главы ЦРУ, политические силы в США считают приоритетным, чтобы инициативу о военной поддержке Украины взяли на себя страны Европы.

«Европа готова выделить около 40 миллиардов евро в следующем году на подобные вещи и некоторую военную помощь… Ключ в том, чтобы привязать Украину к Европе», —добавил Гейтс.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Сенат США принял одобренный Палатой представителей пакет законопроектов о помощи Украине, Израилю и американским партнёрам в Индо-Тихоокеанском регионе. Из общей суммы, предусмотренной на эти цели в законопроекте, на поддержку Киева выделили около 60 миллиардов долларов.

По мнению опрошенных агентством Reuters экспертов, США запоздали с одобрением законопроекта, поскольку за время согласования ситуация в зоне боевых действий сильно изменилась не в пользу украинских войск. Также отмечалось, что в случае возможной победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Украину после 2024 года может ждать ряд неопределённостей.

29 октября британское издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что США, вероятно, не располагают возможностями для увеличения производственных мощностей, чтобы поставлять Украине больше вооружений. Авторы материала отметили, что оборонная промышленность России значительно превосходит возможности союзников Киева, в том числе в производстве боеприпасов.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.