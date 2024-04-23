Вашингтон, 23 апреля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США с опозданием одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 60 млрд долларов. По мнению опрошенных агентством Reuters экспертов, за время согласования ситуация на фронте сильно поменялась не в пользу ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США, Украина

«Помощь прибудет гораздо позже, чем рассчитывала Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — отметили авторы.

Кроме того, эксперты не уверены, что за одобрением данного законопроекта последует дальнейшая помощь. После 2024 года Украину ждёт ряд неопределённостей, включая возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа. Ранее он скептически высказывался на тему объёмов помощи Киеву, пояснили в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов одобрили инициативу, 112 высказались против. Законопроект направят в сенат, в случае утверждения его подпишет президент США Джо Байден. Перед этим конгрессмены приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

По мнению бывшего разведчика Вооружённых сил США Скотта Риттера, выделение очередного пакета военной помощи Конгрессом не поменяет ситуацию на поле боя в пользу Киева. Украинцы выиграют не более 20 дней ценой сотен тысяч жизней. Риттер напомнил о провале украинского контрнаступления в 2023 году. Тогда США выделяли Киеву 23 млрд долларов, однако у ВСУ была боеспособная армия. Сейчас для Украины ситуация на фронте рушится, её войска не имеют достаточного количества личного состава для обороны. Сколько денег ни выдели, живой силы от этого больше не станет. Рано или поздно капитуляция Украины наступит, но условия будут более жёсткими, заключил эксперт.