Лондон, 29 октября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. США столкнутся с серьёзными рисками для себя, если продолжат наращивать военную помощь Украине. Об этом написал журнал The Economist со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Global Look Press

По словам собеседника журналистов, он не знает, есть ли возможности у Соединённых Штатов для увеличения производственных мощностей для того, чтобы поставлять Киеву больше вооружений. Он уточнил, что такая активность может привести к проблемам «в других местах».

Авторы публикации отмечают, что российская оборонная промышленность значительно превосходит возможности союзников киевского режима. По их данным, ЕС выпускает около 1 млн снарядов в год, а Россия — якобы в три раза больше. Авторы статьи также утверждают, что российской стороне будто бы помогают КНДР и Иран.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября газета The New York Times написала, что Пентагон признал, что не сможет выполнить большие поставки отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS. Причиной этому являются риски снижения обороноспособности США. В ведомстве отметили что увеличение отгрузок заставит Вашингтон использовать складские запасы, которые могут потребоваться для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и Азии.

Служба разведки Швейцарской конфедерации (SRC) пришла к выводу, что западным союзникам всё сложнее оказывать помощь Украине вследствие растущего потенциала России. По оценкам аналитиков, военный потенциал России в ближайшие месяцы будет возрастать, при этом США, как и Европе, политически сложнее продолжать оказание помощи Украине.

28 октября стало известно, что Соединённые Штаты пытаются исправить последствия важнейшего стратегического просчёта НАТО 2010-х годов, в результате которого альянс потерял целую отрасль военно-промышленного комплекса. Это касается производства артиллерийских снарядов. На фоне указанной проблемы Пентагону всё труднее поддерживать боеспособность ВСУ.