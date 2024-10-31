Вена, 31 октября, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Отказ политиков стран Европейского союза от диалога с Россией по конфликту на Украине является варварством и глупостью с дипломатической точки зрения. Такое мнение 31 октября выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Вене на мероприятии, организованном изданием Weltwoche.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Нам нужны переговоры. Отсутствие коммуникации между сторонами любого конфликта — варварство с дипломатической точки зрения… То, что Европа этим гордится, является глупостью и варварством», — указал политик.

Орбан отметил, что ситуация для Украины с каждым днём становится всё хуже, в то время как европейские политики игнорируют необходимость остановить конфликт и добиться прекращения огня. По словам Орбана, главной задачей для Европы должно быть не стремление нанести России поражение, а достижение мира.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры западных стран избрали ошибочную стратегию по Украине. По его словам, политика, основанная на антироссийских санкциях и всесторонней поддержке Киева, провалилась, не повлияв при этом на обстановку в зоне боевых действий. Сийярто подчеркнул необходимость мирной стратегии.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал политическую волю к диалогу и Москва относится к этому положительно. 30 октября Песков также указал, что российской стороне больше импонирует независимая и конструктивная внешнеполитическая линия Орбана, чем политика главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в которой прослеживаются недальновидные и противоречивые моменты.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав государств БРИКС в Казани отметил, что российская сторона готова рассматривать любые варианты мирных договорённостей по Украине, основанных на реалиях на земле. 31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил вероятность завершения украинского конфликта с «ничейным» результатом. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при таком исходе не будут обеспечены интересы ни одной из сторон.