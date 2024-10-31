Минск, 31 октября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Вариант развития событий, при котором конфликт на Украине закончится с «ничейным» результатом, не передаёт необходимость надёжно обеспечить интересы каждой из его сторон. Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Алексей Коновалов/ТАСС

По словам главы МИД России, в этом случае гадать о чём-либо бессмысленно, а понятие «вничью» может быть применено к самым разным ситуациям, включая стамбульские договорённости (достигнутые весной 2022 года, от которых Киев в дальнейшем отказался. — Прим. ред.).

«Вничью, мне кажется, немножко не передаёт необходимости надёжно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе в общеконтинентальном масштабе», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября президент России Владимир Путин заявил, что в урегулировании конфликта на Украине никаких «разменов» не будет. Глава государства напомнил, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от возможности переговоров, однако договорённости не должны идти в ущерб российским интересам.

Российский лидер в начале сентября отмечал, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе ранее уже зафиксированных договорённостей. Путин уточнил, что таких договорённостей удалось достичь в Стамбуле.

В июне президент РФ на встрече с руководством МИД называл условия мирных переговоров с Украиной. В их числе — вывод украинских формирований из российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Киев отверг российский мирный план.