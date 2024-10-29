Тбилиси, 30 октября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Лидеры западных стран выбрали неправильную стратегию по отношении к Украине, но они боятся это признать. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Глава МИД 29 октября прибыл в Тбилиси в составе венгерской делегации, которую возглавляет венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Сийярто отметил, что ситуация на Западе очень тяжелая.

Он уточнил, что стратегия, основанная на антироссийских санкциях и предоставлении Украине большого количества военной помощи, провалилась. По словам главы МИД, ограничения не работают, а военная помощь Киеву не влияет на обстановку в зоне боевых действий.

Министр подчеркнул, что необходима мирная стратегия. Он также заметил, что Венгрия поддерживает позицию Грузии о том, что конфликт должен решиться мирным путем.

Кроме того, Сийярто указал на то, что Будапешт сейчас находится в меньшинстве в ЕС среди стран, призывающих к миру. Он добавил, что Грузия находится в схожем положении, за что её часто критикуют.

25 октября политолог Станислав Ткаченко в беседе с ИА Регнум заявил, что Запад ставил своей целью нанести России дипломатический и экономический удар в 2022 году, но недооценил масштабов интеграции России в мировое сообщество, а также уровень БРИКС, который стал мировой трибуной.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский утратил доверие Запада, когда представил свой «план победы». Он также считает, что это также негативно сказалось на отношении западных стран к украинским властям.

Первым пунктом «плана победы» главы киевского режима является приглашение Украины в НАТО. Кроме того, документ, в частности, предполагает «укрепление обороны» ВСУ и перенос боевых действий «на территорию РФ», а также «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.