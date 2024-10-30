Москва, 30 октября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Москве гораздо ближе независимая внешнеполитическая линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чем недальновидная политика главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявил 30 октября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии», — отметил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что у России нет ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела.

Орбан 29 октября написал в соцсети Х, что в Брюсселе против венгерского руководства созрел заговор. Он обвинил в заговоре лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября Боррель заявил, что отказ ряда стран ЕС позволить украинской армии наносить удары вглубь России дальнобойным оружием подрывает доверие к поддержке Брюсселя.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конец карьеры дипломата бесславным. Она назвала Борреля вдохновителем антироссийской деятельности, давно перешагнувшим через всяческие границы и как дипломат, и как политик.