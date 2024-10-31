Москва, 31 октября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Московский городской суд продлил до 3 февраля арест блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

«Решением суда продлить срок содержания под стражей Шабутдинову до 3 февраля 2025 года», — огласил 31 октября решение судья.

Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест. Но стало известно, что визы блогера продлены, хотя у него и нет загранпаспорта на руках.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Спустя день прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, затем обвиняемого арестовали.

4 апреля текущего года Таганский суд арестовал банковские счета, автомобиль, а также имущество бизнес-тренера. По данным следствия, на тот момент Шабутдинов уже был причастен к более чем 50 эпизодам мошенничества, однако свою вину он не признал.

В августе в уголовном деле бизнес-коуча появилось ещё 22 новых эпизода, связанных с мошенничеством. Теперь их общее количество составляет 114 эпизодов. При этом около 355 учащихся бизнес-курсов Шабутдинова направили в суд ходатайство с просьбой отпустить его из СИЗО.