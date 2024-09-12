Москва, 12 сентября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Около 355 учащихся бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, направили в суд ходатайство с просьбой отпустить его из СИЗО, следует из материалов дела.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС Аяз Шабутдинов

«Стороной защиты представлено около 355 ходатайств о личном поручительстве студентов курсов, в которых последние ручались за правомерное поведение Шабутдинова», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Мосгорсуда по жалобе стороны защиты на арест блогера.

В постановлении также сообщается, что Шабутдинов ранее не судим, скрываться не намерен, а все паспорта выдал следствию.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября 2023 года Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Спустя день прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, затем обвиняемого арестовали.

4 апреля Таганский суд арестовал банковские счета, автомобиль, а также имущество бизнес-тренера. По данным следствия, на тот момент Шабутдинов уже был причастен к более чем 50 эпизодам мошенничества, однако свою вину он не признал.

11 апреля суд арестовал имущество Шабутдинова и его предполагаемого сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей.

В августе в уголовном деле бизнес-коуча появилось ещё 22 новых эпизода, связанных с мошенничеством. Теперь их общее количество составляет 114 эпизодов. 13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года.