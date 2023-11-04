Москва, 4 ноября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова задержали, ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье мошенничество, сообщила 4 ноября Прокуратура Москвы.

Кадр из видео Аяз Шабутдинов

«32-летний блогер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Вину он не признал.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Так, убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры на суммы от 100 тыс рублей до 1,9 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве. Извсетно, что у блогера в соцсетях 1,9 млн подписчиков. На своих страницах он обещал научить всех желающих зарабатывать. Позднее в отношении блогера возбудили уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители провели обыск в его квартире. Там обнаружили пачки денег.

Ранее в делах о неуплате налогов фигурировали такие блогеры, как Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины, Александра Митрошина и Елена Блиновская, которую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать из страны. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от налогов. По данным СК, Блиновская выплатила лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов.

Кроме того, уголовное дело о неуплате налогов на 311 млн рублей в марте возбудили против блогера Лерчек и её супруга. Блогер превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Деньги она заработала на проведении фитнес-марафонов.