Москва, 31 октября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В руководстве секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на неформальном уровне признают беспрецедентный уровень нарушений, которые были допущены во время первого тура выборов президента Молдавии. Об этом 31 октября сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Родион Прока/РИА Новости

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что в руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедших 20 октября 2024 года первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что об этом говорит приходящая в Вену информация от многочисленных зарубежных наблюдателей на голосовании в Молдавии, включая представителей из представляющих ОБСЕ структур.

Как сообщало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября прошли выборы президента республики и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС)., явка на голосование, по данным ЦИК республики, составила 51,67%.

Позднее, 21 октября, ЦИК Молдавии сообщил, что действующий президент страны Майя Санду набрала 42,45% голосов, для определения победителя будет проведён второй тур. Отмечалось, что вторым стал кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло (25,98%).

Также 25 октября молдавский ЦИК утвердил результаты прошедшего 20 октября референдума о вступлении республики в ЕС. За это отдали голоса 749 719 избирателей, против — 739 155 проголосовавших. Таким образом, разница во мнениях составила 0,7 п. п. (10,5 тыс. голосов) при явке 50,72%.

При этом против вступления Молдавии в ЕС выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии после обработки 100% бюллетеней референдума стало известно, что против этого высказались 94,84% избирателей. Присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 октября заявила, что действующие власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума по вопросу вступления страны в ЕС. В связи с этим дипломат обратила внимание на то, что итоговые показатели голосования в республике были обеспечены в последний момент.