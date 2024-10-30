Москва, 30 октября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Евросоюз обсуждает продление заморозки российских активов на 36 месяцев по указке США. Об этом 30 октября завила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

В сентябре ЕС вновь поднял вопрос о продлении заморозки активов Центрального банка РФ не на шесть месяцев, а на три года. Соответствующее решение в объединении намерены принять в январе следующего года. Шестимесячный срок предлагается оставить для всех иных санкций.

По словам дипломата, Россия в курсе ведущихся в союзе дискуссий и знает, кто стремится навязать такой сценарий.

«Еэсовцы (по крайней мере, большинство стран — членов ЕС) в очередной раз, не считаясь с собственными интересами, готовы выполнить указание американской администрации», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД пояснила, что в США такой вариант предпочтительнее, так как американские банки-кредиторы надеются уменьшить риски при получении назад выданных средств.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Захарова пообещала ЕС ответ на мошенничество с российскими активами. Намерение союза спонсировать Киев за счёт данных средств она назвала очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности, разработанной совместно с США.

В середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов.

22 октября в Страсбурге прошла пленарная сессия Европарламента, в ходе которой одобрили предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро с погашением за счёт доходов от замороженных активов России.