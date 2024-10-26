Москва, 26 октября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Выделение Киеву кредита за счёт российских замороженных активов является очередным мошенничеством Евросоюза, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Максим Константинов / Global Look Press)

«Данное решение — очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными подельниками разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима», — сказала она.

Дипломат также отметила, что решительный ответ России на подобные действия не заставит себя долго ждать.

Как передавало ИА Регнум, в середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов. Против этого выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Евросоюз 17 сентября направил €1,4 млрд прибыли от замороженных российских активов на приобретение вооружений для Украины. Захарова назвала это воровством, которое обнулит доверие к ЕС в мире.

22 октября в Страсбурге прошла пленарная сессия Европарламента, в ходе которой одобрили предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в €35 млрд с погашением за счёт доходов от замороженных активов России.