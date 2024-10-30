Москва, 30 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. На парламентских выборах в Грузии народ предпочёл стабильность и традиционные ценности страны. Об этом 30 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Патрин/ТАСС

«Несмотря на колоссальное давление, грузинский народ сделал свой выбор. Избиратели высказались 26 октября в пользу стабильности, развития, традиционных для Грузии ценностей», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что в течение нескольких месяцев США и ЕС предпринимали неприкрытые попытки повлиять на выбор грузинских избирателей. Их реакция на итоги голосования стала ожидаемой. Правительству страны грозят санкциями и преследованиями в случае сохранения прежнего суверенного политического курса. Легитимность выборов ставят под вопрос, пытаясь «провоцировать в Грузии очередную цветную революцию, отметила Захарова.

По её словам, обратную реакцию можно наблюдать у соседствующих с Грузией государств и некоторых западных стран, представители которых поздравили правящую партию «Грузинская мечта» с победой.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. На них победила партия «Грузинская мечта», набрав около 54%. Она с 2012 года остаётся правящей.

29 октября шведский министр внешней торговли Беньямин Доуса объявил о приостановлении сотрудничества с Грузией из-за прошедших выборов. При этом он допустил возобновление сотрудничества, если Грузия вновь «приблизится» к ЕС. Однако сейчас, по его мнению, это представляется маловероятным.

Днём ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер предупредил, что Грузию ждут «последствия» из-за нарушений, которые якобы имели место на выборах в грузинский парламент, а также если Тбилиси сохранит прежний политический курс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ обеспокоена ультиматумами нынешнему руководству Грузии со стороны стран — участниц Евросоюза и США. При этом он подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, а риски цветной революции в стране являются делом грузинских органов внутренних дел.