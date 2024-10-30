Лондон, 30 октября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Представители России и Украины, вероятно, ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергообъектам. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Идут очень ранние переговоры о возможном возобновлении чего-либо… Речь идёт о переговорах по энергетическим объектам», — рассказал изданию собеседник.

По информации газеты, консультации проводят при посредничестве Катара. Якобы в августе стороны уже были близки к соглашению, но переговоры сорвало вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в переговорах, заявил изданию, что Москва и Киев в последние недели начали реже атаковать энергетическую инфраструктуру друг друга на основе договорённости, которой достигли спецслужбы. По словам другого источника, Украина планирует и дальше атаковать цели в России, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь оказать давление на Москву.

Издание считает, что Москва, скорее всего, не пойдёт на сделку с Киевом, пока украинские войска не будут выбиты из Курской области. Украине явно нужно соглашение об отказе от ударов по энергообъектам, учитывая приближение зимы, говорится в материале, опубликованном 29 октября.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 22 октября заявил, что взаимный отказ России и Украины от ударов по энергообъектам может привести к завершению горячей фазы конфликта. Подобная договорённость, по его мнению, поспособствовала бы деэскалации.

Министерство обороны РФ неоднократно подчёркивало, что российские подразделения в ходе специальной военной операции наносят удары только по объектам, связанным с военной инфраструктурой. В период с 12 по 18 октября ВС РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по объектам энергетики, которые обеспечивают работу ВПК.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Президент РФ Владимир Путин, комментируя это нападение, заявил, что Киев выполняет волю западных хозяев, а потому отказывается от всех предложений по мирному урегулированию. Он добавил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 10 сентября подчеркнул, что никакие переговоры с Украиной невозможны, пока её войска не будут выбиты из Курской области.