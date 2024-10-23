Киев, 23 октября, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Первым шагом для завершения горячей фазы конфликта на Украине станет отказ от ударов по энергообъектам. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

«Мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы конфликта? Я так думаю», — сказал он в интервью британской газете The Financial Times (FT).

Подобного рода договорённость, по его словам, стала бы значительным шагом на пути к деэскалации. В ходе первого мирного саммита Киев увидел возможность принятия решения по энергетической безопасности, добавил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября компания «Укрэнерго» информировала, что Киев из-за нехватки электроэнергии запросил её импорт у пяти стран. Отмечалось, что импорт в течение суток будет происходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Украинцев призвали экономить электричество и не включать одновременно мощные бытовые электроприборы.

В конце сентября Зеленский заявил, что на территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. По его словам, многие люди в стране останутся без света зимой.

Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, подчёркивал в апреле президент Владимир Путин. Исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, добавил глава государства.