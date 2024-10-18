Москва, 18 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю нанесли 36 групповых высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса на контролируемой киевским режимом территории. Об этом 18 октября рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С 12 по 18 октября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Конашенков добавил, что российские военные наносили удары по складам боеприпасов и военно-технического имуществ противника, а также по пунктам временной дислокации украинских боевиков, националистических формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки российских войск «Север» продолжали уничтожение украинских формирований в приграничье Курской области, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября армия России нанесла удар по энергообъектам, обеспечивающим работу украинского ВПК. Также было нанесено поражение скоплениям личного состава и военной технике противника в 141 районе.

В Минобороны РФ 16 октября сообщили об уничтожении склада безэкипажных катеров украинских формирований. Российские военные также нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, а также обеспечивающему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу.