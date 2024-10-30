Иран, 30 октября, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ответного обстрела иранской территории 26 октября поразила объекты на территории космического центра «Шахруд» на севере Ирана. Об этом 29 октября сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки оператора Planet Labs.

ИА Регнум Израиль, атака на Иран

«На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных в марте и в этот вторник [29 октября], виден космический центр «Шахруд» в провинции Семнан», — говорится в материале.

Утверждается, что объект находится под управлением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и используется для создания твердотопливных ракетных двигателей, необходимых для производства баллистических ракет. В результате израильской атаки повреждение получило по меньшей мере одно здание на территории объекта.

Кроме того, по данным NYT, ЦАХАЛ также уничтожила системы противовоздушной обороны, установленные для защиты нескольких объектов нефтегазовой отрасли Ирана, и поразила порт на юге страны.

Как передавало ИА Регнум, рано утром 26 октября военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на массированную атаку 1 октября нанесли авиаудары по объектам в Иране, задействовав свыше сотни самолётов, в том числе стелс-истребители F-35. Сообщалось, что целью атаки были объекты иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов и базы запуска баллистических ракет.

Тегеран назвал действия Тель-Авива агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности республики ответить на израильскую атаку. 29 октября начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви подчеркнул, что в случае возможной ответной атаки со стороны Ирана Израиль использует возможности, которые не были использованы 26 октября, и нанесёт удар по целям на иранской территории, которые ранее атакованы не были.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ призывает стороны конфликта к сдержанности и выходу из спирали неконтролируемой эскалации. По словам постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Василия Небензи, новый виток эскалации на Ближнем Востоке сознательно спровоцировали США, не попытавшиеся удержать стороны конфликта от нового обмена ударами и предоставившие израильской стороне развединформацию, необходимую для ударов по иранской территории.