Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Израиль в случае возможной ответной атаки со стороны Ирана нанесёт удар по целям на иранской территории, которые ранее атакованы не были. Об этом 29 октября заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения авиабазы израильских военно-воздушных сил «Рамон» на юге страны.

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«Если Иран совершит ошибку и осуществит ещё один ракетный обстрел Израиля, мы снова… доберёмся до Ирана, используя возможности, которые мы использовали в последний раз», — приводит слова Халеви Telegram‑канал израильских войск.

По его словам, Израиль располагает информацией о ряде иранских объектов, которые не были поражены в ходе авиаударов 26 октября. Халеви отметил, что израильские военные не поразили их тогда, чтобы атаковать в будущем в случае возможного ответного удара со стороны Ирана.

Как передавало ИА Регнум, рано утром 26 октября военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на массированную атаку 1 октября нанесли авиаудары по объектам в Иране, задействовав свыше сотни самолётов, в том числе стелс-истребители F-35. Сообщалось, что целью атаки были объекты иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов и базы запуска баллистических ракет.

В министерстве иностранных дел Ирана назвали агрессией действия Израиля и заявили о праве Тегерана на ответные меры. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, ответные меры будут носить взвешенный и продуманный характер.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ призывает стороны конфликта к сдержанности и выходу из спирали неконтролируемой эскалации. По словам постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Василия Небензи, новый виток эскалации на Ближнем Востоке сознательно спровоцировали США, не попытавшиеся удержать стороны конфликта от нового обмена ударами и предоставившие израильской стороне развединформацию, необходимую для ударов по иранской территории.