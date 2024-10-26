Тегеран, 27 октября, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, после того как Израиль нанёс удары по объектам республики 26 октября, заявил, что иранцы встанут на защиту своей земли и дадут ответ ЦАХАЛ.

ИА Регнум Масуд Пезешкиан

По заверению главы страны, ответ Тегерана будет продуманным.

«Враги Ирана должны знать, что его люди без страха встанут на защиту своей земли. Ответ на любую глупость будет взвешенным и продуманным», — написал Пезешкиан в социальной сети X.

Президент также выразил соболезнования «солдатам армии и воинам сил охраны правопорядка, их семьям и героическому народу».

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. МИД РФ призвал Израиль перестать провоцировать Иран на ответные действия и начинать выход из спирали неконтролируемой эскалации.

Израильские военные нанесли удар по объектам, связанным с производством баллистических ракет в Иране. Это привело к остановке работ на этих объектах.

Достигнутой целью ударов ЦАХАЛ стали 12 «планетарных смесителей», которые используются для производства твёрдого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.

Также в ходе удара были поражены четыре батареи ПВО, которые, предположительно, защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.

Армия обороны Израиля при атаке на Иран задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир».

Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны, отметил 24 октября президент России Владимир Путин. Урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины, подчеркнул он.