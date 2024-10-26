Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Израильские истребители атаковали несколько стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Об этом 26 октября сообщил 12-й канал телевидения Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Эпицентром атаки стали ключевые военные объекты иранской оборонной промышленности. В число целей входят ракетные заводы, предприятия по разработке и производству БПЛА, а также базы запуска баллистических ракет», — указали авторы.

Взрывы слышали в Тегеране, Харадже и Исфахане.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля при атаке на Иран задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». Истребители пролетели почти 2 тыс. км, написало издание The Jerusalem Post. Удары нанесли по Тегерану и Караджу. ЦАХАЛ заявила, что каждая волна атак была направлена исключительно на военные объекты.

Израиль 26 октября ударил по территории Ирана в ответ на массированную атаку, которая произошла 1 октября. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране. Удар был нанесён по казармам, а также по складу с оружием, предположили местные СМИ. Вторая волна авиаударов пришлась по иранскому городу Шираз.

По данным агентства Reuters, Вашингтон знал о намеченной Тель-Авивом атаке по иранским целям, но США не принимали участия в операции.