Москва, 26 октября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Россия в связи с авиаударами Израиля по Ирану призывает все вовлечённые стороны к сдержанности. Об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Представитель МИД отметила, что необходимо предотвратить насилие между сторонами и не допустить развития событий «по катастрофическому сценарию».

«Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации», — сказала Захарова.

Также дипломат добавила, что Россия готова работать со всеми сторонами конфликта для снижения уровня напряжённости в регионе. По словам Захаровой, нормализация военно-политической обстановки на Ближнем Востоке отвечает интересам «всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами».

Утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.

ЦАХАЛ для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». В Израиле отметили, что объектами атак были исключительно военные объекты.

После нескольких часов атаки на Иран руководство Армии обороны Израиля заявило о её завершении. Миссия выполнена, подчеркнули в ЦАХАЛ. Израильская армия также предупредила, что если Иран совершит ошибку и начнёт новый виток эскалации, то последует обратная реакция

Как сообщало ИА Регнум, Иран через третью страну информировал Израиль, что не будет отвечать на атаку, совершённую в ответ на иранский ракетный удар по израильской территории. В заявлении Армии обороны Израиля сказано, что нанесение ударов по военным объектам в Иране стало ответом на «многомесячные непрерывные атаки».