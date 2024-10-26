Тегеран, 26 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Тегеран воспринимает агрессивные действия сионистского режима против нескольких военных центров как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от иностранных актов агрессии. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Vahid Salemi/AP/TASS

«МИД Ирана считает агрессивные действия Израиля против нескольких военных центров в Иране явным нарушением международного права и Устава ООН, особенно принципа запрета угрозы силой или её применения против территориальной целостности и национального суверенитета стран. Исламская Республика Иран считает, что вправе и обязана защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, что также отражено в 51-й статье Устава ООН», — отмечено в публикации.

В иранском МИД подчеркнули необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества по предотвращению геноцида в Газе и Ливане и призвали обуздать разжигание войны Израилем в регионе. Также в материале уточняется, что именно США стоят за нестабильностью и напряжённостью на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. По сообщениям СМИ, армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

В ЦАХАЛ заявили, что поставленные задачи выполнены, миссия по нанесению ответного удара Ирану завершена. Израильская армия также предупредила, что если Иран совершит ошибку и начнёт новый виток эскалации, то последует обратная реакция. Иран, в свою очередь, через третью сторону уведомил Израиль, что не будет отвечать на эту атаку.