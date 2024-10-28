Нью-Йорк, США, 28 октября, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и ряд их союзников сознательно спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, поддержав Израиль в его намерениях атаковать объекты на территории Ирана. Об этом 28 октября в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) по атакам Израиля по Ирану заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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Дипломат отметил, что власти Израиля неприкрыто заявляли о готовности нанести удары по объектам в Иране, в то время как западные союзники Тель-Авива во главе с США не только не пытались отговорить израильские власти, но и косвенно способствовали этому.

«Они (США и ряд их союзников. — Прим. ред.) действовали крайне безответственно, поскольку сознательно провоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке вместо того, чтобы попытаться удержать протагонистов от нового обмена ударами», — указал Небензя.

Кроме того, по словам дипломата, имеющаяся информация указывает на то, что Соединённые Штаты предоставляли Израилю разведывательную информацию, необходимую для нанесения ударов по объектам на иранской территории.

Небензя подчеркнул, что российская сторона выражает обеспокоенность в связи с израильской атакой, которая является не только нарушением положений международного права, но и дестабилизирующим фактором в балансирующей на гране войны ситуации в регионе.

Как передавало ИА Регнум, рано утром 26 октября военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на массированную атаку 1 октября нанесли авиаудары по объектам в Иране, задействовав свыше сотни самолётов, в том числе стелс-истребители F-35. Сообщалось, что целью атаки были объекты иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов и базы запуска баллистических ракет.

В министерстве иностранных дел Ирана назвали действия Израиля агрессией, на которую Тегеран имеет право дать ответ. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, ответные меры будут носить взвешенный и продуманный характер.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ призывает стороны конфликта к сдержанности и выходу из спирали неконтролируемой эскалации. По её словам, российская сторона готова работать со всеми сторонами конфликта для снижения уровня напряжённости в регионе.