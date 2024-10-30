Киев, 30 октября, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил привлечь главу киевского режима Владимира Зеленского к рассмотрению иска к Верховной раде, касающегося назначения выборов. Об этом 29 октября сообщил депутат ВР Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в государственной измене.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Кассационный админсуд в составе ВС, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

По его словам, первым решением суд отказал неуполномоченному представителю аппарата Верховной рады в ходатайстве о закрытии дела, а вторым постановил привлечь Зеленского к рассмотрению судебного иска.

Депутат уточнил, что главе киевского режима дали десять дней для предъявления пояснений. Ближайшее судебное заседание назначено на 11 ноября.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дубинский допустил, что отказ Зеленского от проведения президентских выборов может привести к государственному перевороту на Украине. По его мнению, население осознаёт, что выборы и мирное урегулирование конфликта даже при условии отказа Киева от претензий на часть территории является лучшим из возможных исходов.

20 сентября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что замруководителя офиса Зеленского Виктор Микита провёл с председателями региональных организаций правящей партии «Слуга народа» совещание, посвящённое подготовке к выборам. По информации британского издания The Economist, Зеленский может провести выборы на Украине в 2025 году, чтобы консолидировать свою власть.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский с юридической точки зрения не является легитимным и законным представителем власти. По мнению посла России в Великобритании Андрея Келина, киевский режим, возглавляемый Зеленским, может продолжать существовать только в условиях продолжающегося украинского конфликта.