Киев, 19 сентября, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Государственный переворот возможен на Украине в случае, если глава киевского режима Владимир Зеленский откажется от проведения президентских выборов. Об этом 18 сентября в своём Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Дубинский отметил, что в случае мирного урегулирования конфликта с Россией переворота не произойдёт, даже если Украине придётся отказаться от части территорий. По мнению Дубинского, украинцы хорошо понимают, что мирное урегулирование и президентские выборы станут для них реальным шансом на спасение. По этой причине, полагает Дубинский, слова Зеленского про отказ от проведения выборов — это всего лишь «страшилка» для Запада.

«Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал всё вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит», — заключил политик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кассационный административный суд Украины 16 сентября рассмотрел иск от депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием назначить выборы президента в стране. По утверждению Дубинского, выборы в стране необходимо провести для сохранения конституционного строя. Позднее депутата отказались пустить на заседание по его иску.

По мнению Дубинского, глава киевского режима Зеленский хочет любыми способами вывести конфликт с Россией на очередной виток эскалации.

Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В декабре 2023 года Зеленский заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности. При этом, по его словам, проводить выборы будет «не ко времени», поэтому речь об этом вести не стоит.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остаются, вероятно, парламент и спикер Верховной рады. Конституция страны предусматривает в период военного положения продление полномочий Рады, но не полномочий главы государства.

Путин подчеркнул, что легитимность Зеленского невозможно восстановить из-за истечения срока его полномочий. Кроме того, он назвал отмену выборов на Украине спектаклем. Глава российского государства добавил, что нахождение Зеленского на президентском посту является узурпацией власти.