* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 20 сентября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Заместитель руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Виктор Микита провёл с председателями региональных организаций правящей партии «Слуга народа» совещание о подготовке к выборам, заявил 20 сентября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Стрингер/РИА Новости

«Конечно, прям слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем — о подготовке к выборам», — написал он в Telegram-канале.

Гочаренко не уточнил, какие именно выборы обсуждали на совещании. По его информации, встреча прошла 19 сентября.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в мае заявил, что Верховная рада осталась единственной легитимной властью на Украине, так как срок президентских полномочий Зеленского истёк, а новые выборы отменили, сославшись на военное положение. Глава государства добавил, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за украинской политической системой.

В июле Путин назвал почти нулевыми шансы на переизбрание украинских властей. По этой причине они отказываются от прекращения огня, так как после этого придётся отменять военное положение и проводить выборы, отметил президент.