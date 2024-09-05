Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский де-юре не является законным представителем власти. Об этом 5 сентября в интервью «Известиям» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Aleksandr Gusev/Global Look Press

«Де-юре <…> Зеленский сейчас не является легитимным президентом», — подчеркнул представитель Кремля.

Более того, законная власть в стране закончилась ещё в 2014 году, когда там произошёл переворот, напомнил Песков. Он уверен, что со временем украинцам придётся разбираться «со снежным комом нелегитимности» власти.

«Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет всё сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, выборы на Украине должны были пройти в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили, объяснив это военным положением на территории страны.

Конституция Украины не содержит нормы, которая позволяла бы отменить выборы президента. Также основной закон страны не предполагает автоматического «продления» полномочий главы государства.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остаются, вероятно, парламент и спикер Верховной рады. Он пояснил, что конституция страны предусматривает в период военного положения продление полномочий Рады, но не полномочий главы государства.

Российский лидер отметил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить из-за истечения срока его полномочий. Помимо этого, он назвал отмену выборов на Украине спектаклем. Глава российского государства добавил, что нахождение Зеленского на президентском посту является узурпацией власти.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 июня заявил, что Зеленский теперь никто и звать его никак, за ним нет власти и его приказы никто не должен исполнять. Политик назвал главу киевского режима узурпатором, захватившим власть и превратившим украинцев в заложников.