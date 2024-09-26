Лондон, 26 сентября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может провести президентские выборы на Украине в 2025 году, чтобы удержаться у власти. Об этом пишет 26 сентября британское издание The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому с мая 2023 года обрушился с 80% до 45%, отмечает журнал, ссылаясь на данные американских организаций. Правительству на Украине доверяют ещё меньше, при этом все крупные политические силы в минувшем году согласились не проводить выборы, пока идут боевые действия, говорится в материале.

«Несмотря на это, Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы консолидировать свою власть», — утверждают авторы статьи.

Они приводят слова народного депутата Юлии Тимошенко, заявившей о начале «политического процесса», и журналиста Юлии Мостовой, которая утверждает, что Украина «полна ожиданий от новых политических лидеров». Одним из возможных соперников Зеленского назван бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщало ИА Регнум, российское руководство не раз указывало на нелегитимность Зеленского. Так, 5 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Зеленский де-юре не является легитимным президентом Украины. Он добавил, что киевскому режиму чем дальше, тем сложнее будет сводить ситуацию де-юре с фактической, а жителям Украины ещё предстоит разбираться «со снежным комом нелегитимности» власти. Представитель Кремля напомнил, что законная власть в стране закончилась ещё в 2014 году, когда в Киеве был совершён госпереворот.

Один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник отмечал, что Зеленский утратил легитимность после 20 мая 2024 года, когда истёк срок его полномочий.