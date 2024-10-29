Тбилиси, 29 октября, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии обратилась к генпрокуратуре с просьбой проверить на соответствие действительности заявление президента страны Саломе Зурабишвили и других политиков о фальсификации выборов. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ЦИК на своём сайте.

РИА Новости

«Саломе Зурабишвили, а также представители некоторых политических партий, участвующих в выборах, безосновательно нападают на Центризбирком и пытаются испортить репутацию ведомства необоснованными обвинениями», — говорится в публикации.

ЦИК отметил, что наблюдательная комиссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ положительно оценила проведение выборов, а американская неправительственная организация не выявила недостатков.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. На них победила партия «Грузинская мечта», набрав около 54%. Она с 2012 года остаётся правящей.

Оппозиционные партии отказываются признать итоги голосования и обвиняют руководство страны в фальсификациях. Зурабишвили также назвала выборы сфальсифицированными, не приведя доказательств.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовали от властей Грузии расследовать все сообщения о нарушениях в ходе выборов. При этом они не называли итоги голосования фальсифицированными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительными ультиматумы западных политиков, предъявленные руководству Грузии. Они противоречат нормам межгосударственных отношений. Представитель Кремля добавил, что Москва также не вправе вмешиваться во внутренние дела соседней республики и не будет этого делать.