Москва, 29 октября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе тренировки сил ядерного сдерживания 29 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешной отработке массированного ядерного удара. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Кадр из видео Минобороны России

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что на состоявшихся учениях запускали баллистические и крылатые ракеты. С космодрома «Плесецк» был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Атомные ракетные подводные крейсеры «Новомосковск» и «Князь Олег», находящиеся в Баренцевом и Охотском морях применили баллистические ракеты «Синева» и «Булава». Самолёты дальней авиации Ту-95мс выполнили пуски крылатых ракет.

Тренировкой сил ядерного сдерживания руководили из Национального центра управления обороной РФ. В ходе учений также проверили уровень подготовки органов работы руководящего и оперативного состава российской армии.

Как передавало ИА Регнум, Путин дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что «ядерная триада» остаётся надёжным гарантом суверенитета и безопасности России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тренировка была плановой. Россия регулярно проводит подобные учения.

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин отметил, что тренировки сил сдерживания необходимы для подготовки военнослужащих к потенциальному применению ядерного оружия. Он указал на то, что Путин в ходе учений назвал ядерный ответ крайней мерой для защиты страны, а также подчеркнул, что РФ не намерена ввязываться в гонку вооружений.