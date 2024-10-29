Москва, 29 октября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Проведённая президентом России Владимиром Путиным тренировка стратегических сил ядерного сдерживания была плановой. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

AP/TASS

«Да. Это регулярное плановое мероприятие», — привело слова представителя Кремля «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября глава государства провёл по видеосвязи тренировку российских стратегических сил ядерного сдерживания. Путин в этот момент находился в ситуационном центре в Кремле.

В ходе неё российский лидер отметил, что Москва подтверждает свою принципиальную позицию, что использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности государства. Президент РФ также указал на то, что ядерная триада по-прежнему остаётся надёжным гарантом суверенитета.

По словам Путина, на сегодняшний день оснащённость российских ядерных сил современным вооружением достигла примерно 94%. Он добавил, что ракетные войска стратегического назначения переведут на новые, более эффективные ракетные комплексы, которые способны преодолевать системы противоракетной обороны (ПРО).