Москва, 29 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи тренировку российских стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский лидер в ходе проведения тренировки находился в ситуационном центре в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию, что использование ядерного оружия — это крайняя исключительная мера для обеспечения безопасности страны.

«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно «ядерная триада» продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», — сказал он.

По словам президента, во время тренировки будут отработаны пуски ракет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября НАТО начало масштабные ядерные учения Steadfast Noon стран, которые прожались в течение двух недель. В них приняли участие более 60 истребителей стран — участниц альянса, которые способны нести американские ядерные боеголовки.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такого рода манёвры НАТО ведут только к нагнетанию напряжённости в рамках развития конфликта на Украине.

В конце сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В новой редакции документа предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. При этом нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 8 октября рассказал, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами. Дипломат добавил, что располагающие ядерным оружием страны — участницы НАТО и сам объявивший себя ядерным альянс пошли по пути повышения роли такого оружия в своей стратегии в концептуальном, политическом и военно-техническом смыслах.