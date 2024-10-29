Москва, 29 октября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Целью тренировки сил ядерного сдерживания России является подготовка задействованных в потенциальном пуске ядерного оружия войск, которые должны действовать быстро и слаженно. Об этом 29 октября заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Он напомнил, что в ходе тренировки президент России Владимир Путин подтвердил, что для российской стороны использование ядерного оружие остаётся крайней мерой, а ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенности страны, которая при этом не намерена втягиваться в новую гонку вооружений.

Кошкин уточнил, что в ходе таких манёвров в первую очередь идёт работа на командно-штабном уровне, когда которой главным является то, как проходит сигнал и знают ли все свои обязанности.

«Важно, как происходит взаимодействие, чтобы в случае необходимости были произведены все требуемые пуски. Учения — это подготовка войск действовать быстро, слаженно, точно. Только в данном случае акцент идёт именно на те силы, которые применяют ядерное оружие», — привела его слова Lenta.ru.

По словам эксперта, в таком случае действуют на обычных сухопутные, военно-воздушные или морские сил, а исключительно сектор ядерного вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября Путин провёл по видеосвязи тренировку российских стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства также рассказал, что сегодняшний день оснащённость ядерных сил России современным вооружением достигла примерно 94%. Ракетные войска стратегического назначения переведут на новые, более эффективные ракетные комплексы, способные преодолевать системы противоракетной обороны (ПРО), добавил он.

Страны — участницы НАТО 14 октября начали масштабные ядерные учения Steadfast Noon, которые прожались две недели. В них принимали участие свыше 60 истребителей стран — участниц альянса, способные нести американские ядерные боеголовки.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такого рода манёвры НАТО приведут лишь к нагнетанию напряжённости в рамках развития украинского конфликта.