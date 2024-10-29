Москва, 29 октября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Минобороны России 29 октября показало пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Булава» в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Внимание, расчёт — получен приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. Приготовиться к совместным действиям… проконтролировать правильность набора», — звучат команды российских военных на космодроме «Плесецк».

После слов «внимание, пуск» появляются кадры со взлётом межконтинентальных баллистических ракет «Ярс».

На других видео оборонное ведомство показало пуск «Булавы» с подводной лодки Тихоокеанского флота после объявления «ракетной атаки» и подъём в небо стратегического ракетоносца Ту-95мс.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи тренировку российских стратегических сил ядерного сдерживания. Путин в этот момент находился в ситуационном центре в Кремле. Глава Минобороны Андрей Белоусов доложил президенту, что задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника отработаны в ходе тренировки.

В ходе неё российский лидер отметил, что Москва подтверждает свою принципиальную позицию, что использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности государства. Президент РФ также указал на то, что ядерная триада по-прежнему остаётся надёжным гарантом суверенитета.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал тренировку плановой.